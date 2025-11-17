Звезда на Левски пред огромно постижение

Един от големите лидери на Левски Георги Костадинов е пред мач №80 с екипа на 26-кратния шампион на България, пише „Тема спорт“. Това може да се случи в неделя срещу Монтана.

Сините гостуват на стадион „Огоста“ от 17:00 часа. 35-годишният полузащитник до момента има 79 двубоя във всички турнири, в които вкара девет гола.

Опитният футболист кара втория си период на „Герена“, като се завърна в тима в началото на годината. Бившият национал набързо си спечели титулярно място през пролетта, като това се запази и в началото на тази кампания.

В последните месеци конкуренцията на Костадинов за място в стартовата единайсеторка се засили с пристигането на Акрам Бурас, но все още българинът има доверието на Хулио Веласкес. Двамата започнаха като титуляри в дербито срещу ЦСКА (0:1), а на пейката остана Гашпер Търдин. Българинът все още чака и първия си трофей със сините.

