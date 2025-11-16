Изненадата дойде! Зизу поема Франция

Зинедин Зидан е постигнал пълно съгласие да стане селекционер на Франция след Световното първенство през 2026 година, съобщава Хосе Феликс Диас от Marca.

Френската икона не е работила като треньор от лятото на 2021 г., когато напусна Реал Мадрид за втори път. Оттогава името му постоянно се свързва с големи клубове и национални отбори, но Зидан изчакваше „правилния момент“ – а воденето на Франция винаги е било неговата мечта.

Според информацията, Зизу вече подготвя екипа си и планира първите си стъпки като национален селекционер. Това ще бъде първата му работа начело на национален тим.

Новината окончателно слага край на спекулациите за негово завръщане в Реал Мадрид – поне в близко бъдеще.

Зидан остава завинаги в историята на клуба, след като като треньор донесе три последователни титли в Шампионската лига.

Франция ще се раздели с Дидие Дешан след Мондиал 2026, а ерата „Зидан“ изглежда вече е на хоризонта.

