Непобедим! Ислам Махачев пише история. Призив към Тръмп

Ислам Махачев продължава да пише история в боевете, като стана двоен шампион на UFC.

Руснакът добави втори колан към колекцията си след убедителна победа и тотална доминация над австралиеца Джак Дела Мадалена.

Така, Махачев вече притежава коланите на лека и полусредна категория след грандиозната гала вечер, която се проведе в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк.

Руската суперзвезда записа името си в историята на смесените бойни изкуства, без да остави никакъв шанс на съперника си.

Преди битката отново имаше побой в залата, но в края двамата състезатели се поздравиха спортсменски. На пресконференцията Махачев сподели, че е поканил австралиеца да му дойде на гости в Дагестан, за да се усъвършенства.

Ислам бе отново вдигнат с двата колана от великия Хабиб Нурмагомедов на раменете си. Този момент силно напомни същата сцена при спечелването на първата му титла в лека категория - през октомври 2022г., срещу Чарлз Оливейра.

Така Ислам Махачев се превърна в един от малкото ММА бойци на планетата, притежаващи колани от две категории.

Това е 16-та поредна победа за Махачев в UFC. Той изравнява Андерсън Силва по най-дълга победна серия в историята.

След двубоя той увери, че се чувства изключително добре и е невредим.

"Чаках този ден цял живот. Работих усилено и не се отказвах. Сбъднах мечтата си и се чувствам удивително." каза Махачев.

Попитан къде иска да защитава титлата си, той отговори: Всичките ми опоненти знаят какво правя, но никой не може да ме спре. Къде искам да защитя титлата си? Доналд Тръмп, нека отворим Белия дом! Идвам!", каза той, като не уточни с кого иска да се бие там.

