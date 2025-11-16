Строителният бранш с ключова прогноза за цените на имотите

Българите няма да купуват по-скъпо жилище заради въвеждането на еврото. В това увери председателят на Камарата на строителите инж. Илиян Терзиев, според когото строителният сектор е напълно подготвен за промяната на валутата. Той прогнозира стабилен и устойчив пазар след 1 януари.

„Няма причина имотите да поскъпват заради еврото“

„Готови сме за приемане на еврото, не бих казал че цената на имотите ще се покачи – няма причина“, каза пред БНТ инж. Илиян Терзиев. Според него 12-14% от БВП се изпълнява от строителния бранш, в който на пазара оперират около 8000 компании.

Той подчерта, че всичко, което касае регулацията, е строго контролирано: „В нашата камара има регистър, в който всяка фирма е длъжна да се регистрира – препоръчвам хората да проверяват строителната фирма, с която се ангажират“.

Какво определя цената на жилищата

„Българинът обича да има имот, всеки баща иска за детето си дом. Затова и браншът е много жив“, каза Терзиев, като допълни, че търсенето и предлагането остават естественият коректив на пазара.

По думите му крайната цена зависи от няколко фактора като себестойност на строителството, цена на земята и държавните такси за ток, вода, канал и път.

„Понякога сериозна част са таксите за държавата“, отбеляза той. Себестойността на строителството достига до 45% от стойността на продукта, а ръстът на цените невинаги е икономически обоснован. Често идва от бавно менажиране на процесите.

Заплати, които гонят чужбина

„Нашият бранш върви към внос на работна ръка, например от Виетнам“, съобщи Терзиев.

Той разкри, че стартовите заплати в сектора вече са висококонкурентни: „В моя бизнес инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лв. заплата, управителите са с пъти по-висока. Един обект струва около 4 млн. лв., не може да плащаш на ръководителя му малко пари“.

По думите му в чужбина работят много квалифицирани българи и са правени опити те да бъдат върнати обратно у нас, включително чрез форум във Франкфурт.

Какво предстои след въвеждането на еврото

„Очаквам след 1 януари строителният сектор да е устойчив, качествен, не бих казал по-скъп“, заяви инж. Илиян Терзиев.

Той призова за повече сътрудничество между държавата и бизнеса и даде пример с Турция, където колаборацията им води до реализация на социални и общински жилища - модел, който може да бъде приложен и у нас.

