Франция би шута на Мбапе

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви, че Килиан Мбапе няма да играе срещу Азербайджан, тъй като не си струва да се поема риск с неговата травма.

„Килиан все още има възпаление в глезена. Освободих го да се върне в Реал Мадрид, тамошният щаб ще реши какво да прави“, заяви Дешан. „Нямаше смисъл да рискуваме – както и с Камавинга преди него. Никакви рискове.“

Франция вече си осигури участие на Световното първенство през 2026 г., след като в четвъртък победи Украйна с 4:0. В този мач Мбапе отбеляза два гола и даде асистенция, с което увеличи актива си до 55 попадения за „петлите“ и достигна впечатляващите 400 гола в клубната и националната си кариера.

26-годишният нападател обаче продължава да изпитва дискомфорт в глезена и вече е обратно в Мадрид за възстановяване. Това ще бъде вторият квалификационен мач, който пропуска – единственият двубой, в който Франция не победи досега, бе 2:2 с Исландия, също без Мбапе на терена.

„Играчите, които са тук – 22-ма на брой – ще участват в мача“, добави Дешан, който се очаква да направи промени в състава за гостуването в Баку.

Французите водят с шест точки на върха в група D и искат да завършат квалификациите по най-добрия начин. Азербайджан няма шанс за класиране, след като има само една точка от пет мача.

Един от играчите, които могат да се възползват от отсъствието на Мбапе, е Уго Екитике. Нападателят се разписа след влизане като резерва срещу Украйна, а Дешан похвали неговото представяне:

„Той направи много, много силно включване. Почти 30 минути, в които заслужи похвали. Няма голям опит с нас, но беше позитивно – влезе мощно и дори вкара. Щастлив е, в отлична форма, иска да играе.“

Франция остава големият фаворит – според суперкомпютъра на Opta „петлите“ печелят 84,5% от предварителните симулации на мача срещу Азербайджан.

