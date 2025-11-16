Наш атлет завоюва четири златни медала

Атлетът Стоян Георгиев от Стара Загора завоюва четири златни медала на Световното първенство по силов трибой на Международната организация по силов трибой (IPF), което се проведе в Клуж-Напока (Румъния), информираха от Спешъл Олимпикс България. Участието на Георгиев стана възможно с подкрепата на Българска федерация по силов трибой и Община Стара Загора.

В групата на Спешъл Олимпикс до 83 килограма Стоян Георгиев спечели златото във всички четири дисциплини: клек – 152,5 кг, вдигане от лег – 82,5 кг, мъртва тяга – 160 кг, и трибой – 395 кг на проведената на 15 ноември състезателна серия.

„Във всяка дисциплина Стоян подобри личните си рекорди. Той постигна 9 успешни опита от 9 възможни, демонстрирайки отлична подготовка и стабилност на подиума. В класирането „Шампион на шампионите“, което отчита индивидуалната сила чрез коефициент (отношение между вдигнати килограми и телесна маса), Стоян зае второ място сред всички състезатели от групата на Спешъл Олимпикс – още едно престижно признание за неговото развитие и потенциал“, подчерта националният треньор по силов трибой и европейски съветник на Спешъл Олимпикс Ивелина Кирилова.

„Участието ни на Световното първенство беше предизвикателство и стимул за работа през последната година. Стоян имаше подготовка с вдигане на тежести, но силовият трибой изисква друга дисциплина и техника. Постиженията на кръговете от републиканското първенство по силов трибой ни дадоха самочувствие и основание да вярваме, че се борим за злато от самото начало“, коментира Стоян Стоянов, дядо и личен треньор на Стоян Георгиев.

„Важно е да тренираш и да слушаш треньора. Тогава ще успееш. Вълнуващо е да прозвучи българският химн в залата при награждаването“, каза атлетът Стоян Георгиев. Освен спортните постижения, по думите на Стоян той е спечелил и нещо още по-ценно - множество нови приятели.

Ивелина Кирилова очерта предстоящите планове: „Освен участие в кръговете на републиканското първенство по силов трибой в България, подали сме заявка за участие в Националните игри на Спешъл Олимпикс Германия в Берлин догодина. В дългосрочен план се подготвяме за участие в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Чили в края на 2027 година“

Атлетът Стоян Георгиев от Стара Загора участва успешно в програмата на Спешъл Олимпикс България през последните три години. Той е и регистриран към Спешъл Олимпикс България атлет по силов трибой. Личен треньор на Стоян по силов трибой е неговият дядо Стоян Стоянов. През 2025 година с подкрепата на Българска федерация по силов трибой и националният треньор по силов трибой на Спешъл Олимпикс България Ивелина Кирилова, Стоян се подготви и участва успешно в републиканското първенство по силов трибой, проведено в Горна Оряховица през април и в третия кръг от

републиканското първенство по силов трибой в Кърджали през септември.

Мисията на Спешъл Олимпикс е да организира целогодишно спортно-състезателна дейност в различни Олимпийски спортове за деца и възрастни с интелектуални затруднения, като им предоставя устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, да проявяват смелост, да изпитват радост, както и да осигури възможност да споделят дарбите и уменията си със своите семейства, своите връстници и общности, напомнят от Спешъл Олимпикс България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com