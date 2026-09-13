20 години по-късно: Марко Матераци призна за удара на Зидан
Постъпката коства на лидера на "петлите" червен картон
Следете всички новини, анализи и коментари за Зинедин Зидан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Постъпката коства на лидера на "петлите" червен картон
53-годишният специалист вече има споразумение
Готви екипа си слез Мондиал 2026
Легендарният французин все още очаква обаждане от Реал Мадрид
В момента на този пост е европейският шампион с Италия Роберто Манчини
Легендарният френски бивш футболист е отворен за преговори с Манчестър Юнайтед
Зинедин Зидан бе начело на Реал Мадрид от 2016 до 2018 и от 2019 до 2021 година
51-годишният специалист за последно води Реал (Мадрид)
Ето какво предложение получи французинът
Петкратният световен шампион отпадна на четвъртфиналите на шампионата в Катар
Френската легенда се завърна повторно начело на тима през март 2019-а
Интересна случка от мача на Левски с Ювентус през 1999 година
Издънка срещу Галатасарай ще коства главата на треньора
Зинедин Зидан и компания паднаха 0:1 от Майорка като гост
Кралският клуб срази Селта с 2:0
Отказах няколко предложения, за да се завърна тук, категоричен Зизу
Борда на директорите на Кралския клуб освободи Сантяго Солари
Tреньорът на "Реал" Зинедин Зидан цепна панталона си от кеф след като снощи "Реал" се класира за шести пореден път на полуфиналите в Шампионска лига....
Зинедин Зидан сложи край на черната серия за "Реал Мадрид" на "Ел Класико". Снощи тимът триумфира на "Ноу Камп" след победа над "Барселона" с 2:1. Дв...
Треньорът на "Реал" М Зинедин Зидан е патрон на един от най-големите турнири за деца в света. Става въпрос за "Данониада", чието записване в България...