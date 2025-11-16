Денят, в който Господ стана българин

На 17 ноември 1993 година България написа най-великата страница във футболната си история. Нощта, в която националният ни отбор покори „Парк де Пренс“, остава завинаги запечатана като момента, в който – по думите на легендарния коментатор Николай Колев - Мичмъна „Господ стана българин“.

Франция се нуждаеше само от равен, за да се класира за Мондиал ’94. България – от победа. Под ръководството на Димитър Пенев тимът ни излезе на терена като аутсайдер, но напусна Париж като герой.

Французите поведоха с гол на Ерик Кантона, но Емил Костадинов върна надеждите още преди почивката. И когато всички очакваха последния съдийски сигнал и празненството на домакините, България изнесе контраатака, която промени съдбата на целия ни футбол. В 90-ата минута Костадинов получи топката вдясно, напредна и с мощен удар я изпрати в мрежата на Бернар Лама.

2:1. Мълчание на „Парк де Пренс“. Екстаз в България.

И тогава прозвучаха безсмъртните думи на Мичмъна:

„Гооол! Гооол! Господ е българин!“

С тази победа националният ни отбор се класира за Световното първенство в САЩ, където „златното поколение“ достигна до историческото четвърто място – най-големият успех във футболната ни история.

Днес, три десетилетия по-късно, 17 ноември остава не просто дата, а символ на вярата, характера и възможното. Символ на България, която може да побеждава и да удивлява света.

И думите на Мичмъна продължават да вълнуват поколения: На този ден Господ наистина стана българин.

