Целият свят говори за роклята на Мелания ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха домакини на бляскавото новогодишно парти, изпълнено с привърженици на MAGA, в Мар-а-Лаго в сряда вечер.

Първата дама беше избрала впечатляваща сребриста рокля, комбинирана със сребристи обувки с капси, докато президентът беше облечен в традиционен смокинг, отбелязва „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

🚨 NOW: President Trump and First Lady Melania have just arrived at their New Year’s Eve party at Mar-a-Lago



The First Lady is as breathtaking as ever.



Freaking stunning 🔥 pic.twitter.com/57VH9oYZvL — Nick Sortor (@nicksortor) January 1, 2026

Докато първата двойка вървеше по черния килим, президентът ясно заяви своята новогодишна резолюция. „Мир. Мир на Земята“, каза той, след година, в която сложи край на редица войни по света.

Когато Тръмп за кратко се обърна към събралите се репортери, той избегна въпрос дали би изпратил американски войски в Украйна като част от гаранции за сигурност – нещо, което полският премиер Доналд Туск заяви във вторник, че е било обсъждано.

Той също така игнорира въпрос за ролята на ЦРУ при удар с дрон във Венецуела. „Благодаря ви“, каза президентът с усмивка и влезе в залата за партито, държейки Мелания за ръка и покани събралите се журналисти да го последват.

Сред забелязаните на събитието известни фигури от MAGA бяха бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, прокурорът на САЩ за окръг Колумбия Джанийн Пиро, главният изпълнителен директор на MyPillow и кандидат за Сената на САЩ Майк Линдел, холивудският режисьор Брет Ратнър, който режисира предстоящ документален филм за Мелания, както и министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

Децата на Тръмп – Доналд Тръмп-младши, Ерик и Барън – също бяха забелязани, като президентът пожела честит рожден ден на Тръмп-младши от сцената. Той навърши 48 години на 31 декември.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който проведе официални срещи с Тръмп в Мар-а-Лаго в понеделник, също беше видян на партито.

Вътре Тръмп пое ролята на водещ и помогна за търга на картина на Исус, нарисувана от художничката Ванеса Хорабуена. Картината беше продадена за 2,75 милиона долара, като Тръмп пошегува, че би се радвал да я подпише, ако цената стане още по-висока.

Докато държеше микрофона, президентът продължи да критикува продължаващия скандал с измами в системата за детски грижи в Минесота, като намекна, че разследванията ще обхванат и други щати. „Откраднали са 18 милиарда долара – това е само онова, за което сега научаваме. В Калифорния е по-зле, в Илинойс е по-зле и за съжаление в Ню Йорк е по-зле, на много други места също“, заяви той. След това той обяви, че „ще стигнем до дъното на всичко — това беше огромна измама. Ще стигнем до дъното“.

Donald Trump is spending New Years at Mar-a-lago with the president of the United States. pic.twitter.com/cOGlaN86bT — Stew Peters (@realstewpeters) January 1, 2026

