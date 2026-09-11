Денят, в който Господ стана българин
Гол на Емил Костадинов промени футболната ни история преди 32 години
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Гол на Емил Костадинов промени футболната ни история преди 32 години
Навършват се 27 години от победата на България над Франция на "Парк де Пренс" и класирането на националите за Световното в САЩ 94
България твърда за историческата истина, развръзката идва на 17 ноември
Валентин Михов разкри неизвестни факти около успеха на "Парк де Пренс" през 1993 година
Атина. Гърция ще предложи награда от 4 милиона евро за залавянето на издирвани екстремисти, заяви министърът за обществения ред и защита на граждани...
Какво се случи на 17 ноември, 1993 година? Победихме Франция 2:1 с голове на Емил Костадинов, това е ясно. Но животът в държавата ни не спира, както...
Пропуснахме да станем европейска сила, съжалява защитникът