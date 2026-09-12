Денят, в който Господ стана българин
Гол на Емил Костадинов промени футболната ни история преди 32 години
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Гол на Емил Костадинов промени футболната ни история преди 32 години
Той е автор на двата незабравими гола срещу Франция
Той заменя Михаил Касабов
Емил Костадинов каза "да" на половинката си
Ирена Соколова беше освободена от поста, заради недостига на вода и след протести
Рокадата ще се обяви в понеделник, протестиращи затварят пътя за Гърция
Френският топдраматург гледа своята пиеса „Обичай ме“ в Сатирата
Емо Костадинов вдигна България
Неговото име завинаги ще се свързва с един от най-ужасяващите кошмари на френския футбол. Емил Костадинов, вече на 49 години, българският герой от 17...
Емил Костадинов и Красимир Балъков ще уважат юбилея на носителя на „Златната топка" Христо Стоичков. Това съобщиха организаторите на събитието и уточн...
Емил Костадинов става студент в ЮЗУ "Неофит Рилски", информира struma.com. Заедно с него в новата специалност "Треньор по вид спорт" се записва и дру...
Емо Костадинов: Петев треньор? Хе-хе, стига Без всякаква защита е останал Любо Пенев в Изпълкома, който днес ще ритне столчето под краката на селекци...
София. Повече компромиси за никой няма да бъдат правени, закани се новият стар член на Изпълкома на БФС Емил Костадинов. "Трябва да работим повече...
Благоевград. "Изумен съм от наглостта и безочието на народния представител Емил Костадинов. Пет дни след наказателната акция срещу Благоевград граждан...
Благоевград. Удовлетворен съм, че от инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" близо 14 млн. лв. са за проекти в 9 от 14-те...
Благоевград. Обичайната работа на опозицията е да притиска управляващите, да напряга приходната част на бюджета и обикновено критиките са, че приходна...
Няма да забравя мълчанието по трибуните, разкрива Емо Костадинов
София. Имаше вътрешен саботаж в рамките на предишното Министерство на регионалното развитие и създаването. Саботаж, който в известна степен затрудни п...
Благоевград. Контактната група на БСП и ДПС проведе спешна среща в края на миналата седмица в Благоевград заради забавените кадрови рокади и смени на...
Благоевград. Бойко Борисов и ГЕРБ неистово се страхуват, че протестът отнема опозиционната им роля, те губят авторитет и доверие, структурите им са ра...