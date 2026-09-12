Всичко за Емил Костадинов

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Кмет с остър тон към депутат

Кмет с остър тон към депутат

Благоевград. "Изумен съм от наглостта и безочието на народния представител Емил Костадинов. Пет дни след наказателната акция срещу Благоевград граждан...

11 февруари | 21:58
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