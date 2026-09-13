Денят, в който Господ стана българин
Гол на Емил Костадинов промени футболната ни история преди 32 години
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Гол на Емил Костадинов промени футболната ни история преди 32 години
Емо Костадинов вдигна България
"Лудогорец" получи специални и многобройни благодарности от "Арсенал" за равенството с ПСЖ на "Парк де Пренс". Лондончани победиха в другия мач "Базел...
Шефът на Лудогорец Кирил Домусичев заяви, че с повече късмет отборът му е можел да се бори за нещо по-значимо в Шампионската лига. След 2:2 на „Парк д...
Голяма вечер за българския футбол. Лудогорец завърши наравно 2:2 с шампиона на Франция и един от най-големите европейски грандове ПСЖ. И то насред „Па...
Лудогорец води на ПСЖ с 2:1 на „Парк де Пренс". Лудогорец си върна лидерството в мача. Кафу отне една топка и напредна. След това той подаде на Ванд...
"Лудогорец" излиза утре от 21,45 часа срещу ПСЖ на живот и смърт. "Орлите" се нуждаят от поне точка срещу френския шампион насред "Парк де Пренс", за...
Неговото име завинаги ще се свързва с един от най-ужасяващите кошмари на френския футбол. Емил Костадинов, вече на 49 години, българският герой от 17...
"Няма как да имаш сто приятели, но можеш да опиташ", твърди Валентин Михов. Известният спортен и обществен деятел, един от най-очарователните мъжкари...
София. Днес, 17 ноември, се навършват 21 години от паметния мач срещу Франция, когато на "Парк де Пренс" Емил Костадинов и компания заклаха "петлите",...
Няма да забравя мълчанието по трибуните, разкрива Емо Костадинов
Какво се случи на 17 ноември, 1993 година? Победихме Франция 2:1 с голове на Емил Костадинов, това е ясно. Но животът в държавата ни не спира, както...
София. Сякаш беше вчера, когато Емил Кременлиев пусна топката към Балъков, а той на Любо Пенев. Последва незабравимият пас към Емо Костадинов. И за се...
София. БНТ Свят ще излъчи в събота (16 ноември) от 16,45 ч пълен запис на историческата световна квалификация по футбол Франция – България 1:2 играна...
Парите убиват днешния футбол според Христо Стоичков
Сякаш беше вчера, когато Емил Кременлиев пусна топката към Балъков, а той на Любо Пенев. Последва незабравимият пас към Емо Костадинов. И за секунди Б...