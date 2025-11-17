Германия смачка Словакия и отива на Мондиал 2026

Германия се развихри и победи Словакия с 6:0 в последен мач от група "А" на световните квалификации. По този начин отборът на Германия заема първото място в групата, което означава, че се класира и за Мондиал 2026.

Словакия пък завършва на второ място в групата и ще играе бараж.

След четвърт час игра Флориан Вирц стигна до отбита топка в наказателното поле, но шутира твърде неточно над вратата.

Ник Волтемаде откри в 18-ата минута. След корнер на Вирц защитата на гостите не изчисти добре, а Йозуа Кимих се възползва от това и центрира перфектно за Волтемаде, който от чиста позиция се разписа с глава за 1:0.

Словакия можеше да изравни много бързо - в 21-ата минута. Защитата на Германия допусна груби грешки и Давид Дюриш насмалко да отбележи. След изпълнението на корнер Дюриш бързо стигна до кълбото и нанесе мощен изстрел от границата на наказателното поле. Оливър Бауман обаче блесна с фантастично спасяване.

В 25-ата минута Волтемаде изведе по блестящ начин Гнабри, който остана сам срещу вратаря, но Мартин Дубравка спаси великолепно.

В 29-ата минута Серж Гнабри направи резултата 2:0. Леон Горецка пусна добър извеждащ пас към Гнабри в наказателното поле и този път той не сгреши от чиста позиция.

В 37-ата минута Лерой Сане направи резултата класически. Флориан Вирц намери Лерой Сане, който хладнокръвно отбеляза за 3:0.

В 41-ата минута Лерой Сане отново бе изведен по превъзходен начин от Флориан Вирц, който дриблира чудесно. Сане бе на добра позиция и със зрелищен удар направи резултата 4:0.

В 67-ата минута Ридле Баку отбеляза за 5:0. Волтемаде пусна подаване, а то бе продължено от Серж Гнабри към появилия се от пейката Баку. Той със силен удар не остави шанс на Дубравка и вкара топката във вратата.

В 79-ата минута Асан Уедраого оформи крайния резултат. Лерой Сане намери Уедраого, който остави вратаря безпомощен с изстрел в долния ляв ъгъл за 6:0.

