Легенда отсече: Нищо не е станало, Левски е първи

Легендата на Левски Петър Петров обяви, че се надява на „Герена“ бързо да са забравили загубата от ЦСКА и да се стягат за предстоящите мачове.

„Няма как да съм доволен от последната среща. Хубавото за нас е, че и Лудогорец, и ЦСКА 1948 загубиха. Така не успяха да съкратят разликата в точките. Левски, за съжаление, игра под очакванията ми. С изключение на първите 20-30 минути в началото на срещата. Имахме някои добри шансове, но не успяхме да ги реализираме. През второто полувреме не се получи почти никаква игра. Те имаха един шанс и го вкараха. Иначе не показаха нищо особено. Не ни надиграха. Късметът обаче беше на тяхна страна и ги покри.

През второто полувреме и двата тима показаха много спортна злоба, но в крайна сметка те спечелиха. Може би повече са искали победата от нас. Нищо фатално не е станало. Ако положението на Марин Петков беше влязло, мисля си, че щяхме да ги победим с разлика. Трябваше с прав удар да им скъса мрежата. Другото положение – на Евертон Бала – беше сложно и трудно щеше да влезе. Но това на Маринчо си беше чист гол. За съжаление не успя да го вкара, но в никакъв случай не бива да го обвиняваме. Като фаворит играхме под очакванията. В такива срещи понякога се случва да спечели този, който на хартия е по-слаб.

Така е в дербитата. Сега имаха време да си изчистят главите. Мисля, че тази пауза е добре дошла най-вече за Лудогорец, защото сега могат да си намерят треньор. Дали ще го направят? Това си е тяхна работа. За ЦСКА също бих казал, че е навреме паузата. Сега те могат да тренират с по-голямо настроение, защото все пак спечелиха. Единственият плюс за нас е, че момчетата ще могат малко да си починат и да си избистрят главите. След това е ясно – на Левски му трябват победи. По този начин играчите пак ще си вдигнат самочувствието. В крайна сметка – горе главите! Нищо не е станало. Левски е първи и има добър аванс пред останалите. Сигурен съм, че момчетата имат качества и ще ги покажат и в мачовете занапред“, заяви Петров пред „Мач Телеграф“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com