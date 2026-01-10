Ван Дайк със сериозна закана за Ливърпул

Върджил ван Дайк отказа да подцени Барнзли преди предстоящия сблъсък на Ливърпул за ФА Къп.

Говорейки пред клубните медии за амбициите си за новата година, Ван Дайк заяви:

„Наистина много се вълнувам за ФА Къп, както и за Шампионската лига.

„Предстоят още много мачове и много възможности да излезем на терена и да покажем защо сме Ливърпул и защо сме действащите шампиони.

„Всеки турнир е важен, но със сигурност ФА Къп е важен. Барнзли идват при нас в понеделник и аз очаквам този мач с нетърпение.

„Те ще направят всичко възможно, за да продължат напред, а ние трябва да сме готови за голяма битка и за възможностите да ги елиминираме.“





