Сабалeнка продължава с терора

Защитаващата титлата си Арина Сабаленка (Беларус) се класира за финала на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Бризбейн (Австралия) от сериите УТА 500 с награден фонд 1,69 милиона долара. Водачката в световната ранглиста надигра чехкинята Каролина Мухова с 6:3, 6:4 за 90 минути игра, за да достигне до спора за трофея за трета поредна година.

Сабаленка показва отлична форма в първия си турнир за годината, след като победи настоящата шампионка от Откритото първенство на Австралия Мадисън Кийс в два сета в предишния кръг. Очакваше се нещата да бъдат по-сложни за нея срещу Мухова, но това не се случи. Беларускинята направи по един пробив в двата сета и затвори срещата с четвъртия си мачбол.

Ето какво каза тя след мача:

"Имаше много пропуски в края на втория сет, но съм супер щастлива, че завърших този мач в два сета. Тя е страхотна съперничка и знаех, че ако й дам възможност в последните геймове, тя ще я използва и ще бъде малко по-трудно за игра. Невероятно щастлива съм, че спечелих".

Нейна съперничка в мача за титлата ще бъде Марта Костюк (Украйна), която победи четвъртата поставена - американката Джесика Пегула с 6:0, 6:3. Това беше трета поредна победа на Костюк над тенисистка от топ 10. Тя влезе в мача само с една победа в пет предишни двубоя срещу днешната си съперничка.

