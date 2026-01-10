Знаков вратар с нова работа в ЦСКА

Чужденецът с най-много мачове за ЦСКА в историята - Гсутаво Бусато няма да пази повече на "червената" врата.

Очаква се бразилецът да получи предложение за работа в клуба като скаут или треньор в школата, твърди "Мач Телеграф". Неговият договор изтича в края на сезона и със сигурност няма да бъде подновен.

Това означава, че в отбора ще се завърне Димитър Евтимов, който в момента е играч на Ботев Враца.

Очакванията са, че съвсем скоро трансферът ще бъде обявен официално. Старши треньорът на столичани Христо Янев е добре запознат с качествата на Евтимов от престоя на двамата в Ботев Враца.

