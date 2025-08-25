Резил от преди 62 години надвисна над ЦСКА

ЦСКА гони и е на прага на историческо дъно.

Към 14-ото място в класирането и едва трите точки трябва да прибавим това, че "червените" са вкарали само два гола от старта на сезона, а само единият е от игра, другият от дузпа.

И докато феновете дискутират кой измежду шефове, треньор, играчи или бивши ръководители е главният виновник за случващото се, то клубът уверено върви към антирекорд.

Стартът на настоящия сезон за ЦСКА няма да е най-слаб в историята на клуб, не и що се отнася до първите пет мача. Все пак, ако "червените" се забавят още малко с постигането на първа победа, може и да напишат срамна страница в иначе славното си минало.

Най-слаб е стартът преди 62 години, през сезон 1963/64, когато ЦСКА печели само 1 точка за първите си шест мача.

Пет поражения: От Славия (1:3), Марек (0:1), Сливен (1:3), Локомотив Пловдив (1:3) и Локомотив София (2:3). Между тях "червените" записват едно нулево реми със Спартак София в четвъртия кръг.

Ако обаче ЦСКА не победи Славия следващата събота, то ще видим антирекорд за най-късна победа. И то в сезон, в който амбициите и очакванията бяха на съвсем друго ниво.

Другият по-слаб сезон на ЦСКА за пет изиграни мача е 1984/85. Тогава "червените" има само една точка след първите пет кръга, постигната при реми 2:2 срещу Сливен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com