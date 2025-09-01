Става ясна съдбата на Керкез! Кой ще го бутне

Ръководството на ЦСКА ще вземе решение за бъдещето на Душан Керкез днес, пише "Тема Спорт".

Тази сутрин ще се проведе среща между треньора и червеното ръководство, след която ще стане ясно дали той ще бъде уволнен.

Специалистът се превърна в първия наставник в историята на клуба, който не успява да постигне победа в първите си 6 мача начело. Той изведе ЦСКА до най-слабия старт в цялото му 77-годишно съществуване. Въпреки това през главата на Керкез не минават мисли за оставка.

Ако се стигне до уволнение на босненеца, основни варианти за негов наследник са Любослав Пенев и Христо Янев. Определени кръгове лансират завръщането на Ел Голеадор. Наставникът на Ботев Враца пък е бил търсен от представители на ЦСКА през миналата седмица. Не е изключен и опит за шоково изправяне на крака с назначение на Стойчо Младенов.

Душан Керкез е категоричен, че нещата в ЦСКА са нормализирани от едва две седмици. Според босненеца времето преди това е било "изгубено".

Любослав Пенев е сред фаворитите да замени Керкез, ако босненецът бъде уволнен днес. Това би било пето заставане на Ел Голеадор начело на родния му тим. За последно той работи в Локомотив Пловдив през миналата есен, но си тръгна от "Лаута" със скандал.

Христо Янев пък два пъти е заставал начело на армейците.

