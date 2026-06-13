Няма прошка. Феновете спряха Керкез за тренира ЦСКА!
Какво се очаква да се случи до края на деня
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Какво се очаква да се случи до края на деня
Така ще е очевидно, докато не се намесят феновете
Наставникът си е събрал и багажа
Тимът допусна поредна глупава загуба
Как отговори бившият директор при червените
Това ще стане при нова издънка тази вечер
Кои са вариантите за негов заместник
Пореден бунт в клуба
Какво каза наставникът на ЦСКА
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