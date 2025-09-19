Наглеци! Как адвокатите на Керкез искат да ограбят ЦСКА

Поредният треньорски анонимник чужденец опитва да измъкне парите на ЦСКА.

Наставникът на червените Керкез нагло изнудва клуба да му плати неустойка от 200 хиляди евро на него и щаба му, независимо от срамните резултати които постигна.

Това е резултатът от днешните преговори между сърбина и хора от ръководството на 31-кратните шампиони, научи БЛИЦ от свои източници. Вместо да приеме предложението да се оттегли с една висока заплата, Керкез на няколко пъти е променил своето мнение и е настоял да получи огромната сума, възползвайки се от клаузи от договора му.

Медията ни узна, че на няколко пъти чужденецът е променял своето решение. Първоначално се наканил да си тръгне като бял човек, заради унизителните резултати от първите 7 мача, в които отбора успя да постигне само една победа над опашкаря Септември, дошла в продължението на мача.

След това, вероятно при консултация с адвокат, той поставил ултиматум, че ако не напълни джобовете си, ще се яви на утрешната тренировка и ще остане начело на отбора, независимо че директорът Бойко Величков и Сектор "Г" поискаха незабавно да се оттегли.

Безобразното му поведение едва ли ще бъде простено от великата червена публика, част от която го чакаше вчера на Панчарево, за да му потърси сметка за резила от Арда.

Ако не си тръгне с добро, Керкез ще усети гнева на червените привърженици, които със сигурност няма да му простят безочието.

