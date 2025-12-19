Задава се трансферна битка! Испански елитни тимове искат една от големите звезди на Левски

Интересът към една от големите звезди на Левски става все по-голям. "Сините" определено имат нова "златна кокошка" и се очаква да приберат голяма сума за въпросния футболист.

Неслучайно испанските елитни тимове Алавес и Бетис са поредните клубове, които го искат. Представителите на Ла Лига не са се отказали от идеята да привлекат защитника на Левски Майкон, пише "Мач Телеграф". Припомняме, че авторитетният вестник "AS" разкри преди около месец, че двата клуба се интересуват от бразилеца и дори са изпратили запитване за цената му. Медията уточни, че от "Герена" са поискали 4 000 000 евро за Майкон, който прави страхотен сезон със синия екип. "AS" определи тази сума като "достъпна цена", а евентуалното привличане на бразилеца от тим от Ла Лига като "изгодна сделка".

„В Испания отбори като Алавес и Бетис вече са отправили запитвания за Майкон. Левски е определил цена от 4 милиона евро за трансфера му. Отбори от Франция, Италия и арабските страни също проявяват интерес към бразилския футболист на Левски. Той е един от онези играчи с достъпна цена, който би могъл да се превърне в изгодна сделка, интересен и фин вариант за стегнат трансферен пазар като този през януари. Късният пробив на играча в по-малко позната лига го направи по-достъпен”, пише "AS".

Gol.bg припомня, че в последния ден от летния трансферен прозорец Левски отказа оферта от Ница за Майкон. Очакванията са той да бъде продаден след края на сезона, за да може Левски да разчита на него в борбата за титлата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com