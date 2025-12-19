Футболните агенти удариха джакпота

Футболните агенти са спечелили повече пари през 2025 г. в сравнение с всяка друга година досега, показват данни на ФИФА, цитирани от ДПА.

Само в периода между 1 януари и 1 декември комисионите при трансферите в мъжкия футбол са достигнали внушителните 1,37 млрд. долара, което значително надхвърля предишния рекорд от 889,4 млн. долара, поставен през 2023 г.

Европа плаща най-много

Най-голям дял от сумите е концентриран в европейския футбол. Английските клубове са основният източник на приходи за агентите, като са изплатили над 375 млн. долара, докато германските отбори заемат второто място със 165 млн. долара, сочат данните на световната футболна централа.

Исторически ръст и при жените

Рекорд е отчетен и в женския футбол. Платените комисиони за агенти са достигнали 6,2 млн. долара – два пъти повече спрямо 2024 г. и цели 13 пъти повече в сравнение с 2020 г., което подчертава бързото развитие и комерсиализация на женската игра.

Армия от лицензирани посредници

Към 4 декември по света има 10 525 лицензирани футболни агенти, съобщават от ФИФА. Данните ясно показват, че трансферният пазар продължава да расте, а ролята на агентите в него става все по-ключова – и все по-доходоносна.

