Наполи спря Милан и е първият финалист за Суперкупата на Италия

Наполи победи Милан с 2:0 и стана първият финалист за Суперкупата на Италия. Полуфиналният сблъсък се изигра в Рияд, Саудитска Арабия, а неаполитанците решиха изхода на мача с по едно попадение в двете полувремена.

Резултатът бе открит в 39-ата минута, когато Майк Менян се намеси неубедително при пас на Расмус Хойлунд в наказателното поле и позволи на Давид Нерес от непосредствена близост да прати топката в опразнената врата.

След почивката Наполи затвърди превъзходството си, а в 63-ата минута Хойлунд удвои аванса. Националът на Дания получи подаване от Леонардо Спинацола, справи се с опеката на Де Винтер и с удар от малък ъгъл направи резултата окончателен.

Във финала Наполи ще срещне победителя от другия полуфинал между носителя на Купата на Италия Болоня и Интер.

