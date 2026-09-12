Наполи спря Милан и е първият финалист за Суперкупата на Италия
Нерес и Хойлунд донесоха успеха с 2:0 в полуфинала в Рияд
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Нерес и Хойлунд донесоха успеха с 2:0 в полуфинала в Рияд
При това без загубен сет досега
Мачът е днес от 22,00 часа
Цялата му кариера мина в собствената страна
В герой на мача се превърна 16-годишният Ламин Ямал
Финалът е на 13 май
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