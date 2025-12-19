Почина легендарен скандинавски футболист и треньор

Бившият норвежки защитник Оге Харейде, който по-късно изгради впечатляваща треньорска кариера, е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от семейството му. В последните години той се бореше с рак на мозъка.

Като футболист Харейде печели трофеи с някои от най-големите скандинавски клубове, сред които Малмьо, Розенборг и Брьондби, и оставя трайна следа в северния футбол още преди да поеме по пътя на треньорството.

В международен план той остава в историята с работата си начело на националния отбор на Дания, който класира на осминафиналите на Световното първенство през 2018 година в Русия. Там датчаните отпаднаха драматично след изпълнение на дузпи срещу бъдещия финалист Хърватия.

Оге Харейде има и кариера в английския футбол като защитник на Манчестър Сити в периода 1981–1982 година и на Норич между 1982 и 1984 година. Като селекционер той води още националните отбори на Норвегия от 2003 до 2008 година и на Исландия в периода 2023–2024 година, оставяйки след себе си репутация на дисциплиниран и уважаван специалист.

С кончината му скандинавският футбол губи една от своите емблематични фигури – човек, оставил следа както на терена, така и край тъчлинията.

