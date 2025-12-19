Отиде на кино най-милото на Пеп Гуардиола в Манчестър

Пеп Гуардиола може да печели титли, трофеи и футболни битки, но извън терена не всичко върви по план. Ресторантът „Таст“, разположен в самото сърце на Манчестър и собственост на мениджъра на Манчестър Сити, затваря окончателно врати, пише испанският вестник Марка.

Заведението отвори през 2018 година с амбицията да пренесе частица от Каталуния на King Street и бързо се превърна в любимо място за ценителите на изисканата кухня. Въпреки звездния си статут и една звезда „Мишлен“, „Таст“ не успя да устои на суровата икономическа реалност, която явно не прощава дори на един от най-влиятелните треньори в историята на футбола.

Гуардиола не беше сам в начинанието. Негови съдружници бяха добре познатите фигури от управлението на Манчестър Сити – Чики Бегиристайн, бивш спортен директор на клуба, и Феран Сориано, настоящ изпълнителен директор на „гражданите“. Кухнята пък беше поверена на шеф Пако Перес, чието име гарантираше високо ниво и престиж.

Последният работен ден на ресторанта ще бъде 20 декември. В прощалното си съобщение от „Таст“ заявяват, че са горди, че са успели да споделят частица от каталунската гастрономия с Манчестър. Така още един проект със знаменит подпис остава в миналото – доказателство, че дори големите имена не са застраховани от затворена врата и изгасени светлини.

