Слот доволен: По-близо сме до отбора, който искам да бъдем

Мениджърът на английския първенец Ливърпул Арне Слот е доволен от добрата си серия след успехите срещу Интер в Шампионската лига и Брайтън във Висшата лига.

Нидерландският специалист е на мнение, че мърсисайдци се нуждаят от още подобрения, за да достигнат нивото, което се изисква, за да са конкурентоспособни в елитната дивизия на Англия.

„По-близо сме до отбора, който искам да бъдем. Вървим нагоре и надолу. За мен това е логично, защото направихме много промени през лятото, но ги направихме нарочно, тъй като си мислехме, че са ни необходими. Трябва да се адаптираш, а това отнема време. Имахме много лош късмет със съдийските решения. Дори в събота трябваше да има червен картон за противниковия отбор, но това не ни попречи“, заяви нидерландецът на пресконференция преди кръга във Висшата лига, цитиран от BBC.

Ливърпул заема 7-ата позиция в класирането в английското първенство с 26 точки, на 10 зад лидера Арсенал. В събота „червените“ гостуват на водения от Томас Франк Тотнъм.

„Отне ни 92 минути, за да вкараме като гост на Брентфорд миналия сезон - отново с Томас Франк начело. Те взеха няколко играчи и имат нов мениджър, така че не мисля, че може да се сравняват мачовете от миналия сезон с този. И ние добавихме нови, но и загубихме много играчи“, каза Слот.

Наставникът на мърсисайдци коментира и контузиите в състава си, които правят задачата пред него по-трудна. Коуди Гакпо и Джо Гомес със сигурност ще отсъстват за Ливърпул, а Доминик Собослай изглежда е възстановен от контузия в глезена.

„Коуди Гакпо беше изследван и изглеждаше добре, така че не се притесняваме толкова вече. Може да се върне по-рано, отколкото очаквахме. Джо също не е в състава. Доминик тренира вчера за пръв път. Ще видим как ще се чувства днес“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com