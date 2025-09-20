Няма прошка. Феновете спряха Керкез за тренира ЦСКА!

Този път няма да има прошка!

Нов екшън между феновете на ЦСКА и Душан Керкез се е разиграл тази сутрин на тренировъчната база на клуба в Панчарево, научи БЛИЦ.

49-годишният специалист е бил обграден от 200 фенове на „армейците“, които го спрели да води тренировката на отбора и настояли да го закарат до офисите на клуба, за да подпише оставката си. Той отказал.

Керкез е бил заплашван от запалянковците , но до физическа разправа не се е стигнало.

Привържениците попитали треньора: „Ти обеща ли в четвъртък, че ще си подадеш оставката?“.

Босненецът отговорил: „Да, но на сутринта размислих, защото имам договор с клуба и искам да си получа неустойката до края на годината“.

БЛИЦ научи, че Душан Керкез е имал договорка с ръководството в петък в 9:00 часа сутринта да отиде в офисите, където да подаде официално писмената си оставка. В крайна сметка не е изпълнил обещанието си.

С думите си пред феновете треньорът потвърди, че чака хнеустойката си от 200 000 евро, каквато е сумата, която с неговия екип трябва да получат при уволнение от ЦСКА.

Очаква се до края на деня да има развитие и Душан Керкез все пак да разтрогне договора си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com