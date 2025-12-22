Вальо Михов разкри бъдещето на ЦСКА

Бившият шеф на ЦСКА Валентин Михов сподели оптимистични думи за клуба на коледния банкет на "червените", където традиционно се събират ветерани и известни имена от историята на отбора.

Михов благодари на изпълнителния директор Вангел Вангелов за поканата и изрази увереност, че ЦСКА е преминал трудни моменти и сега е във възход.

"Не е било от най-хубавите години за резултати - за националния отбор и за ЦСКА. Клубът изживя труден период, но сега е във възход. Мина през криза, но мисля, че предстоят хубавите моменти за "армейците". В Левски също има събуждане към първото място, а за националния трябва да мислим всички заедно", каза Михов.

Той подчерта важността на инфраструктурата и съвременното управление: "Като човек, минал през цялата школа на ЦСКА, знам, че без първо място и Купа всичко е загуба. С хубав стадион и база обаче се създават условия за успехи.

Виждам, че ръководството днес има съвременни разбирания и гледа както към настоящето, така и към бъдещето. Благодаря за поканата и за възможността да се срещна с тях."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com