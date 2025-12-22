Задава се грандиозен трансфер! Кой взима звезда на Барса

Правещият нов невероятен сезон в английската Висша лига отбор на Астън Вила може да направи грандиозен трансфер с ненужна звезда на Барселона.

Вратарят Марк-Андре тер Щеген остава основен кандидат за раздяла с каталунците през януарския трансферен прозорец, а запитване на германеца е отправил клубът от Бирмингам, твърди испанският вестник „Мундо Депортиво“.

Старши треньорът на каталунския гранд Ханзи Флик вече даде да се разбере, че 33-годишният футболист не попадна в плановете му, като му е дадена възможност да си намери нов отбор в опита му да запази шансове за титулярното място на вратата на Германия за Световното първенство през следващото лято.

От Астън Вила са изпратили запитване до Барселона относно физическото състояние на Тер Щеген, за да обмислят потенциален трансфер, но все още не е ясно дали ще последва официална оферта, пише gol.bg.

Ръководството на испанския клуб със сигурност би било готово да преговаря с английския тим, но шансовете за реализиране на сделката на този етап изглеждат минимални.

