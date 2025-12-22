ЦСКА пред нов трансферен удар

ЦСКА води преговори за привличането на Юсуф Мазис, който е футболист на белгийския Льовен, пише „Блиц“. 27-годишният офанзивен халф е мароканец с френски паспорт и има мачове за националния отбор на „петлите“ до 16 г.

Мазис е типична „десетка“, известен е с брилянтната си техника, а по стил на игра и визия прилича на бившия футболист на Уест Хям и Лил Саид Бенрама.

През есенния полусезон е изиграл 17 мача, вкарал е 2 гола и е записал 2 асистенции за настоящия си отбор. Цената му е 1 милион долара и има договор за още половин плюс една година.

