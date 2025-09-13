Последен мач на Керкез в ЦСКА?

Днес от 20:15 часа ЦСКА излиза срещу Септември в мач, който трябва да бъде спечелен на абсолютно всяка цена. Заради това и днес футболните заглавия ще се въртят около: „ЦСКА без право на грешка срещу Септември“.

След ужасно начало, закотвило „армейците“ в дъното на класирането, в което те спечелиха едва 4 точки от 18 възможни, столът на треньора Душан Керкез се разклати повече от сериозно. Заради това дори и феновете му поискаха официално оставката, но ръководството продължава с европейския модел да дава време на наставниците.

„Мач Телеграф“ съобщава, че ако днес ЦСКА не спечели, в неделя клубът ще благодари на босненеца и ще му пожелае успех в новите начинания… С други думи – ще бъде уволнен.

„Армейците“ не са чакали толкова дълго като дата за първа победа от 41 години. На 15 септември 1984 г. ЦСКА постига дебютния си успех за сезона, който е победа с 3:0 над Берое в Стара Загора. А днес е 13 септември… Между другото в онзи сезон „червените“ завършват втори след Левски.

Любопитно е, че за пръв път в историята Септември Сф влиза в този мач като по-горнопоставен в класирането. Макар и на хартия ЦСКА да е абсолютен фаворит срещу скромния столичен клуб, съставът на Стамен Белчев изобщо не бива да бъде подценяван. Все пак във втория кръг те почти успяха да спрат колидера Левски, а отделно победиха вече Добруджа и Локо Сф.

