ЦСКА започна сериозна подготовка

Представителният тим на ЦСКА ще започне подготовка за предстоящото гостуване на Арда от 5-ия кръг на Първа лига едва в сряда (13 август), обявиха от клуба. Така тимът на Душан Керкез има два почивни дни в началото на седмица, вероятно за да могат играчите да си изчистят главите, предвид създалото се напрежение заради лошия старт. Гостуването в Кърджали е предвидено за понеделник, заради мача на съперника в европейските турнири.

"В четвъртък „червените“ ще тренират двуразово в Панчарево, след което ще имат по едно занимание дневно. Тренировката в петък (15 август) ще стартира в 11:00 ч., а първите 15 минути ще са открити за представители на медиите.

В неделя (17 август) от 14:00 ч. старши треньорът на „армейците“ Душан Керкез ще даде пресконференция преди предстоящия шампионатен двубой. Събитието ще се състои в зала „Родина“ на Националния стадион „Васил Левски“.

Мачът с Арда е насрочен за понеделник (18 август) от 21:15 ч. на ст. „Арена Арда“.

