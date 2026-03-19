Проф. Рачев обяви времето до края на март. Снежна Първа пролет, а през следващата седмица...

Aстрономическата пролет настъпва в петък в 16,46 часа, но с доста ниски температури. Днес през нощта и рано сутринта в петък има вероятност да видим някоя и друга снежинка. Това съобщи климатологът проф. Георги Рачев пред "Телеграф".

Специалистът поясни, че валежите ще бъдат много малко, като те ще са в ограничени места на Предбалкана и високите части на Западна България. Иначе в планините ще превалява сняг: "Ще бъде доста студено, като максималните температури в ниското на много места ще бъдат под 10 градуса, а над 1500 метра градусите ще са останат отрицателни през целия ден."

"Март е брутално сух до този момент. Това е за сметка на декември, януари и особено февруари, когато на места беше с валежи три пъти над нормата. Няколко големи язовира преливаха в продължение на няколко дни, а и се напълниха всички язовири, дори проблематичните", коментира още специалистът.

Проф. Рачев каза и какво да очакваме до края на месеца: "И в момента във високите части на планините е студено. Така ще продължи до неделя, след което ще започне бавно затопляне. През следващата седмица, 26-29 март, се очертава една по-сериозна валежна обстановка над България, която се надявам до доведе до стопански валежи, т.е. между 20 и 30 литра на квадратен метър."

