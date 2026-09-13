Сняг затрупа страната за първа пролет
Ето селата, където заваля
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Ето селата, където заваля
Смесени валежи в Предбалкана, по-ниски температури и усещане за зима в началото на сезона
Aстрономическата пролет настъпва в петък в 16,46 часа, но с доста ниски температури
Георги Рачев даде интересна прогноза
Сняг ще вали в по-високите райони към 19 март
Осигурен е подслон и храна за всички нуждаещите, увери кмета Иван Кадев
С настъпването на астрономическата пролет няколко български града осъмнаха със сняг. В рубриката ни „Моята новина" на Нова телевизия, зрители изпратих...