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Заваля сняг на първа пролет

Заваля сняг на първа пролет

С настъпването на астрономическата пролет няколко български града осъмнаха със сняг. В рубриката ни „Моята новина" на Нова телевизия, зрители изпратих...

20 март | 8:45
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