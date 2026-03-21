Сняг затрупа страната за първа пролет

Броени часове след настъпването на астрономическата пролет - мартенски сняг падна в наше село. Бяла пелена покри родопското Осиково тази сутрин. За това съобщават местни жители в група на селото във Фейсбук, като показват и снимки на бялата приказка, пише glasnews.bg.

Сняг е валял и в смолянските села Момчиловци и Дедево, става ясно от кадри, които се появиха във фейсбук профила на Meteo Balkans.

Днес ще бъде облачно и мъгливо във високите части на планините. Вятърът е умерен в горския пояс. Като цяло условията за туризъм не са добри, температурите са сравнително ниски, отрицателни, до минус 8, минус 10 градуса в най-високите места.

В курортите условията за зимни спортове са добри, посочиха от ПСС.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, уточниха планинските спасители.

В неделя и понеделник ще преобладава облачно време, временни разкъсвания на облачността ще има над Югозападна България. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг.

Ще духа предимно умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, максималните – между 6° и 11°.

