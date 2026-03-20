Дъжд, сняг и силен вятър бележат първия пролетен ден

Днес в 16 часа и 46 минути настъпва астрономическата пролет, но времето в страната ще остане по-скоро зимно по характер. Очаква се предимно облачно небе със слаби валежи от дъжд, а в сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа слаб до умерен, а в източната половина - временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 6°-7°.

Смесени валежи и хладен вятър в страната

Сутрешните часове ще донесат условия за краткотрайни смесени валежи в по-високите райони, където температурите остават близки до нулата. Вятърът от север-североизток ще подсилва усещането за студ, особено в източните части на страната, където на моменти ще бъде по-силен. Облачността ще се задържи значителна през целия ден, без съществени разкъсвания.

Зимни условия в планините с нов сняг

В планинските райони ще преобладава облачно време със слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който ще създава условия за навявания и понижена видимост по високите части. Температурите ще останат ниски - около 0°-1° на 1200 метра и около минус 6° на 2000 метра.

Черноморието остава под облаци и силен вятър

По Черноморието също ще бъде предимно облачно, като главно по южното крайбрежие се очакват слаби валежи от дъжд. Вятърът от север-североизток ще бъде умерен до силен и ще поддържа усещане за по-студено време. Максималните температури ще са между 8° и 11°, морската вода остава студена - 7°-8°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

Почивните дни с валежи и по-ниски температури

През уикенда и в началото на следващата седмица времето ще се задържи предимно облачно със слаби валежи от дъжд, а в планините - от сняг. Повече валежи се очакват в неделя и понеделник, но без значителни количества. Дневните температури ще се понижат и ще бъдат между 6° и 11°, а минималните ще се движат между 0° и 5°. В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността, но сутрин ще бъде студено със стойности малко под нулата.

Постепенно разкъсване на облаците в средата на седмицата

Във вторник вятърът в западната половина от страната ще отслабне и постепенно ще се ориентира от северозапад. Към вечерта облачността ще започне да се разкъсва. В средата на седмицата вероятността за валежи ще бъде малка, а облаците временно ще намаляват. В сряда сутринта ще бъде по-студено, но с обръщането на вятъра от юг температурите ще започнат да се повишават. До вечерта в четвъртък от запад-северозапад се очаква нова вълна от валежи от дъжд.

