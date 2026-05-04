НИМХ обяви жълт код на 4 май. Опасност в 14 области

НИМХ обяви жълт код за опасност от образуване на слани в ранните сутрешни часове в 14 области - София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен и Добрич.

През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите западни полета до минус 2° – минус 3°.

Утре над Западна България изгледите са за предимно слънчево време, а над Централна и Източна се задават по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът остава слаб до умерен, в Източна България - умерен до силен. Максималните температури - между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°.

