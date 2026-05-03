Голям проблем с ваучерите за храна, засяга близо 800 хил. работещи

Близо 800 000 работещи може да останат без ваучери за храна още през есента заради изчерпване на годишната квота. От Асоциацията на операторите настояват за увеличаването ѝ, тъй като не отговаря на нарастващия брой потребители, съобщи bTV.

За Маргарита ваучерите за храна са не просто бонус, а част от месечния ѝ бюджет. Получава максималния размер и разчита на тях за ежедневните покупки.

„За нас ваучерите са от голяма помощ. Човек разполага с определен бюджет за определения месец и това, като допълнителна перо към бюджета, спомага за разчета на парите, за да стигнат за всички нужди на семейството“, обясни Маргарита, която е продавач-консултант.

Ако ваучерите не достигнат, част от бизнеса ще търси компенсации през заплатите, но това ще доведе до допълнителни разходи.

„Приблизително на 400 служители раздаваме ваучери. Какво ще направим? Ще му увеличим допълнителното материално стимулиране за месеците, когато няма да имат ваучери, което обаче на нас няма да ни струва стойността на ваучерите, а ще е близо 50% отгоре за осигуровките“, сподели Мариан Колев – собственик на магазин за детски стоки и играчки.

При запазване на квотата от 818 млн. евро, средствата за ваучери може да се изчерпят още през октомври. Причината – квотният принцип не отговаря на ръста на потребителите, които се очаква да нараснат от 800 на 900 000 тази година, казват от бранша.

„Така че ние настояваме или за премахване на квотния принцип като цяло, или за увеличаване на годишната квота до 1,1 милиарда при увеличение на необлагаемата стойност до 150 евро на месец“, каза Вероника Йорданова – член на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

„Тези ваучери са социални придобивки, които влизат директно в нашата българска икономика. Използват се само в магазини, които са регистрирани по ДДС, което увеличава и събираемостта“, коментира тя.

По данни на Асоциацията 80% от работодателите предоставят на служителите си максималната необлагаема стойност на ваучерите от 102 евро.

