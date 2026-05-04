Времето: Спокойно начало на седмицата, бурен финал на хоризонта

Денят започва с предимно слънчево време в по-голямата част от страната, но облачността над Централна и Източна България ще се увеличава и на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а в източните райони временно ще се усилва от север-североизток. Температурите ще достигнат между 16° и 21°, като в Северозападна България ще са по-високи - до 24°. В София се очакват около 17°.

Облаци и слаб дъжд на Изток

Над източната половина на страната облачността ще бъде по-често значителна, като на места ще се стигне до краткотрайни и слаби превалявания. Валежите няма да бъдат интензивни, но ще създадат усещане за по-хладно време, особено при съчетание с усиления вятър. Вятърът там ще сменя посоката си и временно ще достига по-висока скорост, което ще се усеща осезаемо през деня.

Планините - слънце, но и зимен привкус

В планинските райони времето ще бъде предимно слънчево до обяд, след което облачността ще се увеличи. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, а над 2000 метра се очаква сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток, което ще създаде условия за рязко понижение на усещаната температура. На 1200 метра максималните стойности ще са около 10°, а на 2000 метра - около 3°.

Черноморието остава под облаци и вятър

По Черноморието облачността ще се задържи значителна през по-голямата част от деня, но валежите ще са малко вероятни. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а следобед ще се ориентира от североизток. Температурите ще останат сравнително ниски - между 14° и 17°, а морската вода ще бъде около 12°-13°. Вълнението ще достигне 3-4 бала, което ще направи морето по-неспокойно.

Затопляне до средата на седмицата

Във вторник времето ще се стабилизира и ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над източните райони, но без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен, като към края на деня ще смени посоката си. Минималните температури ще паднат до между 2° и 7°, а максималните ще се повишат до 25°. В сряда ще бъде още по-топло - до 28°, с разкъсана висока облачност и южен вятър.

Обрат с бури и риск от градушки

Още в четвъртък обаче времето ще се промени. Атмосферата ще стане неустойчива и ще се развива купеста облачност, която ще доведе до краткотрайни валежи със гръмотевици. На места се очакват и градушки. В петък и събота валежите ще обхванат по-голяма част от страната, като температурите ще се понижат и ще останат между 18° и 23°. В неделя се очаква ново подобрение със повече слънце и повишение на температурите.

