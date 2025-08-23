Душан Керкез с голямо обещание към червените фенове

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез сподели очакванията си за утрешния мач от шестия кръг на Първа лига срещу ЦСКА 1948. Той коментира и защо се е стигнало до разделите със Зюмюр Бютучи и Тибо Вион, отдаването под наем на Георги Чорбаджийски, както и входящите трансфери в клуба.

Ето какво още каза наставникът на "червените":

"Не играхме с Арда и имахме повече време за подготовка. Додай няма да е готов за следващия мач. Работи индивидуално. Всички други са на разположение, работеха добре и мисля, че ще сме на по-добро ниво от мача с Черно море. Когато свърши трансферният период, за всеки треньор е по-добре.

Трябваше да сменим кръвта на отбора, което е нормално нещо. Може би закъсняхме, но никога не е късно, за да се случи нещо добро. За мен е лесно да работя с професионалист като Величков, говорим за всичко и мисля, че работата ни ще бъде добра в бъдеще.

Жордао и Годой са готови да дебютират. За Брахими очакваме документите, за да бъде готов за дебют утре. На този момент не е готов на 100 процента. Когато скаутите ме попитаха за Брахими, се съгласих веднага. Той е футболист с голям характер и със сигурност ще помогне на ЦСКА.

Винаги съм залагал на атмосферата. За да я създадем, трябва време. Новите футболисти са гладни за успехи, усмихнати са на тренировка, което значи много. Никой не е щастлив от резултатите ни. Знам, че в един момент всичко ще се нареди.

Не искам тези млади момчета да усещат това голямо напрежение. Петко Панайотов е един от примерите как с много работа ще направи добра кариера. Младите трябва да грабват шанса си с две ръце.

