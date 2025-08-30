ЦСКА стигна дъното. Идва голяма драма

Бъдещето на Душан Керкез начело на ЦСКА е несигурно след най-слабия стар в историята на клуба.

"Червените" заемат последното 16-то място в Първа лига и още нямат победа. Издънка в днешното столично дерби със Славия на 99,9% ще коства поста на босненския спец.

Сред вариантите за евентуален заместник на Керкез е Христо Янев, който в последните две години работи с приличен успех в Ботев Враца, пише Тема спорт. Той вече на два пъти е бил начело на ЦСКА, като през сезон 2015/16 спечели историческата Купа на България от В група, а през пролетта на 2018-а води временно тима, включително и в двубой с Лудогорец навръх 70-ия юбилей на клуба.

Издънка срещу Славия и шести пореден мач без победа може и да не се размине само с треньорска смяна в ЦСКА. Последното гостуване на "Александър Шаламанов" на старта на пролетта доведе до уволнението на спортния директор Филип Филипов и окончателно показа, че най-успешният български клуб е невъобразимо висока топка за Александър Томаш.

"Червените вече се разделиха с наследника на Фичо – Пауло Нога, но позициите на довелия го в България Радослав Златков остават силно разклатени. Промените в ЦСКА на всички нива не са приключили и предстоящият сблъсък в "Овча купел" се явява рубикон за краткосрочните, а и дългосрочните процеси в Борисовата градина.

