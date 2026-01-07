Пълна бъркотия с треньорите на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед води разговори с Майкъл Карик и Оле Гунар Солскяр, като ще избере един от тях за човека, който ще е начело на отбора до края на сезона.

Новината идва малко изненадващо, след като Дарън Флечър, който води отбора до 18 години, така или иначе получи званието "временен треньор" след уволнението на Рубен Аморим в понеделник.

Флечър ще води Юнайтед тази вечер срещу Бърнли (22:15 ч по Диема спорт 2), както и в мача за Купа на Футболната асоциация срещу Брайтън в неделя. Но след това до края на сезона ще има още един временен наставник, който да замени настоящия такъв.

А през юни "червените дяволи" ще имат постоянен треньор, като споменаваните имена са на Оливър Глазнер (Кристъл Палас), Андони Иралоа (Борнемут), Енцо Мареска (без работа) и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com