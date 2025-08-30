Играчите на ЦСКА на нож срещу Керкез

"Играчите не желаят Керкез да води ЦСКА и ще го сготвят, както е ставало и с много други предишни треньори."

\Това коментираха източници, запознати със ситуацията в Борисовата градина ден след поражението от ЦСКА 1948 с 0:1 в "червеното дерби" на столицата. ЦСКА се раздели с няколко футболисти след началото на първенството, а вчера стана ясно, че на Аарон Исека също е посочен пътят към изхода.

Душан Керкез е решен да се не даде без бой на играчи, които биха могли да го бойкотират, но със сигурност ще му бъде много трудно да спечели тази битка. Неписано правило във футбола е, че по-лесно се сменя един треньор, отколкото цял отбор играчи.

Ръководството на ЦСКА поне до вчера следобед се въздържаше от коментари относно треньорското ръководство, но е ясно, че ако загубите продължат да се трупат, някой ще трябва да поеме вината. Най-често това е именно наставникът на тима.

"Извинявам се на феновете, че загубихме този мач, но мога да кажа, че бяхме по-близо до отбора, който искам да бъдем - каза Керкез след загубата от ЦСКА 1948. -

През първото полувреме допуснахме две малки грешки, които доведоха до гола им. Жал ми е за момчетата, но сме на правилния път. Когато няма резултати, е много е трудно, но така е във футбола."

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков подкрепи босненския специалист.

"Керкез е старши треньор на ЦСКА и на този етап всичко друго освен подкрепа за него не е уместно, тъй като ситуацията е трудна за всички - коментира Величков. - Не бива с лека ръка цялата вина да се хвърля върху него. Най-добрият отговор към феновете би бил представянето на терена и резултати.

Всичко друго са празни приказки. Феновете на ЦСКА са се наслушали на лозунги, но от мен няма да чуят такива неща. Трябва да променим резултатите на терена.

Работим по направление за няколко позиции, разбира се, и в защита и атака. Играхме с двама доказани нападатели, които намериха място заедно. Отборът има нужда от повече качество и трябва да се подобрим в този аспект."

Александър Станков нападна здраво шефовете на клуба

Бившият треньор на ЦСКА Сашо Станков направи любопитен коментар за състоянието на "армейците". Синът на легендата Борис Станков не спести критики към ръководството на клуба.

"ЦСКА в момента прилича на щраус, който си е заврял главата в пясъка, но тялото му е отвън. Структурата на клуба е напълно сбъркана и вече втора година няма никаква промяна.

Постоянно се случват лоши неща, а никой не носи отговорност. Този клуб има собственик и е време той да се събуди и да види реално какво става".

"Големият въпрос е кой ще плаща сметката? Миналия сезон се взимат скъпи футболисти, които сега се освобождават. Това са огромни неустойки, високи заплати.

Непрекъснато има текучество на играчи - взимаме един, после не го харесваме и го гоним. Това не е сериозно. Само вижте работата на скаутите - не е необходимо скаутът да получава прилична заплата и да доведе Леандро Годой. Това може да го направи и моят внук, без пари“, заяви Станков пред "Мач Телеграф".

"В този отбор гръбнакът трябва да е съставен от опитни български футболисти. Около тях може да има няколко чужденци, които да добавят класа. В момента така е в Левски - с много по-малко пари направиха добър подбор, защото там работят хора, които разбират от футбол."

"Керкез трябва да има смелостта да каже истината. След мача с ЦСКА 1948 пак говореше с недомлъвки - този виновен, онзи не си свършил работа, но без имена. В крайна сметка кой го доведе в ЦСКА? Как се оказа на това място при положение, че имаше много кандидатури?"

"Какво от това, когато отборът е 14-и в класирането и на 10 точки зад лидерите? Смешно е да говорим за искра след петия мач. Трябва коренна промяна на всички нива, иначе ще продължим с фразата: "Играли смо добро, али сме немали шанса".

ЦСКА стигна дъното при Валтер Папазки

Бившият вратар на ЦСКА Емил Бучински публикува в социалните мрежи любопитен коментар за състоянието на "армейците", откакто Валтер Папазки наследи Гриша Ганчев.

"Армейци, направих си труда да проверя статистиката ни в ерата Валтер Папазки... а тя е покъртителна!

От 01.04.24 година до вчера ЦСКА изиграва 58 официални мача за първенство и Купа на България. В тях постига 25 победи, 14 равенства и цели 19 загуби!

Това е покъртително за клуб като ЦСКА. Загубите са от почти всички отбори в групата - Пирин, Септември, Крумовград, няколко пъти от "тумора" от Бистрица, Ботев, Славия, Арда, Локо Пд, Локо Сф и т.н. Има ли по-голямо дъно от това?

И ако това се беше случило при предишното ръководство, какво щеше да стане?"

Луди пари за психясали играчи

Спортно-техническото ръководство на ЦСКА не спира да се оплаква от липсата на футболисти. Най-честата реплика на старши треньора Душан Керкез е, че тимът му се нуждае от свежа кръв. А би трябвало и със сегашния отбор, за който са похарчени милиони в евро, ЦСКА да вкарва по-често голове.

Има ли сила на света, която да убеди, че в новака Добруджа и Септември има по-добри играчи?

Интересно или не двата тима са вкарали 300% повече попадения от "червените" от началото на сезона. Да, те са играли един мач повече, но това не може да бъде оправдание, когато за 5 двубоя ЦСКА е вкарал 2 гола, а Септември и Добруджа са с 6 попадения от 6 мача.

Всичко това при положение, че голямата звезда в атаката на тима от Добрич е Милчо Ангелов, който сигурно на сезон получава приблизително, колкото Йоанис Питас на месец! Психологически ли е проблемът?

Кой колко вкара в Първа лига до момента:

11 гола - Левски, Лудогорец, Черно море

8 гола - ЦСКА 1948

6 гола - Локомотив Пд, Локомотив Сф, Добруджа, Арда, Славия, Септември

5 гола - Ботев Bp, Берое

4 гола - Монтана, Спартак Вн, Ботев Пд

2 гола - ЦСКА



