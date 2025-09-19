Керкез си взе довиждане. Кой го изпраща

Още от треньорската драма в ЦСКА.

Треньорът на червените Душан Керкез е събрал багажа си от базата на "червените" в Панчарево

и се е сбогувал с персонала, съобщава Gong.bg. Наставникът е бил придружен от свой приятел, който му е помогнал при изнасянето на вещите.

Очаква се клубът съвсем скоро да обяви официално раздялата. В момента двете страни водят преговори за прекратяване на договора на босненеца, който е до лятото на 2026 г.

Според информацията Керкез настоява да получи всички заплати до края на контракта, но е по-вероятно двете страни да се споразумеят за неустойка в размер на две-три месечни възнаграждения.

Именно това е причината треньорът да отказва да подаде оставка, докато не бъдат уточнени финансовите детайли.

