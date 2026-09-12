Танев: Искам по мъжки да си кажа довиждане с премиера

- Г-н Танев, чухте ли се с премиера Бойко Борисов? - Въобще не съм ходил в МС, никой не ми се е обаждал оттам по телефона. Връщам се от Етрополе. Ням...