Знакова репортерка каза довиждане на БТВ

Известната репортерка Николета Хаджийска напуска Би Ти Ви.

След 9 години работа в телевизията, Николета поема в друга посока. Това обяви самата тя в социалните мрежи.

"Трудно се побират повече от 9 години в няколко снимки. И доста по-трудно в няколко изречения :))

Казвам "довиждане" на телевизията, в която пораснах – и в професията, и в живота.

bTV Новините бяха адреналин и уют, сцена и училище.

С бързането, живите връзки, извънредните ситуации и пулса, който ускорява секунди преди ефир.

Николета Хаджийска е репортер в bTV новините. Работата ѝ в сферите на образованието и здравеопазването се фокусира основно върху ефекта, който пандемията от COVID-19 има върху образователната система.

Специално място в работата и сърцето й заемат "красивите умове" на България – учениците с международни постижения и отличия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com