Лудогорец разгроми Берое и подгони Левски

Лудогорец тресна с 4:0 Берое в Стара Загора и намали изоставането си от Левски на 7 точки в битката за шампионската титла.

Два гола за разградчани мушна Квадво Дуа (45+3 и 53), по един добавиха Петър Станич (44) и Бърнард Текпетей (89).

Така Берое продължава да няма победа вече в десет поредни мача от първенството, а от своя страна Лудогорец се върна на победния път след равенството 1:1 срещу Славия в последния редовен кръг на шампионата.

Лудогорец остава на 3-ото място в класирането с актив от 37 точки, колкото има и вторият ФК ЦСКА 1948. Берое заема 13-ата позиция в подреждането с 16 пункта.

В следващия си официален мач, който ще е през 2026 г., Берое е гост на Ботев Пловдив при подновяване на първенството, а Лудогорец ще гостува в Шотландия на Глазгоу Рейнджърс в мач от Лига Европа, който е насрочен за 22 януари от 22:00 часа.

