Душан Керкез каза напуска ли ЦСКА! ОБНОВЕНА

ЦСКА в някаква степен надигра и загуби от Арда в Стара Загора в отложен мач от Ефбетлига.

Тимът от Кърджали спечели с 1:0 с гол в края на мача на Ебоа Ебоа с глава при центриране от ъглов удар.

Сега остава да видим какви циркове ще се разиграват тази вечер около клуба и старши-треньора Душан Керкез. Отново имаше викове "Оставка".

Сега се чака решението на ръководството, но вече няма нито една основателна причина Керкез да остане на поста си.

Червените бяха по-активния отбор в големи части от срещата, но това е вече позната картинка за армейците съд също така познат край.

Освен това, играта отново бе безидейна и вяла, без никакъв живец и креативност.

Арда пък игра стабилно в защита и това се оказа решаващо за изхода на мача.

В 17-ата минута Годой отправи първия удар в срещата, но Господинов без проблем улови. Седем минути по-късно стражът на Арда хвана още един шут, този път на Панайотов извън границата на големия пеналт.

Първото по-опасно положение в мача отиде на сметката на ЦСКА. Жордао отправи силен изстрел по земя от 18 метра в 40-ата минута, Господинов изби, но халфът не успя да направи добавка от по-близка дистанция.

Арда направи корекции в играта си през втората част и тимът от Кърджали изглеждаше по-добре на терена.

Шест минути след почивката Велковски пробва да прехвърли Лапоухов от 40 метра, след като отне топката при разиграване на "червените", но шутира покрай вратата.

В 70-ата минута Годой пусна великолепно към Питас, който изпревари Акинтола, но малко не му достигна да засече от десетина метра фронтално срещу вратата.

Четвърт час преди края на редовното време ЦСКА осъществи опасна атака. Годой се измъкна от Ебоа и шутира под ъгъл, а Господинов изби.

Така се стигна до 89-ата минута, в която Арда организира опасна атака отляво и спечели корнер. След неговото изпълнение Ебоа надскочи Делова и от упор прониза Лапоухов с глава.

" Очаквахме импулс от победата над Септември. Лош мач днес. Поемам отговорност и се извинявам на феновете!

Виковете за оставка не са нищо ново. И преди години е имало такива неща в ЦСКА. Очаквахме едно, стана друго за този мач.

Който работи, прави грешки. Футболът е игра на грешки. Пак казвам - моя е отговорността и се извинявам. "

Това каза след края на мача треньорът на ЦСКА Душан Керкез, като очевидно си даваше вид, че въпросите за бъдещето му не го вълнуват на момента.

